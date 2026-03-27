Salihli’de orman yangınlarına karşı kritik toplantı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve sahadaki çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda, özellikle yaz aylarında yükselen sıcaklıklarla birlikte artış gösteren yangın riskine dikkat çekilerek, alınması gereken önlemler değerlendirildi. Bu kapsamda İlçe Orman Yangınları Risk Azaltma Planı ile orman yangınlarıyla mücadele sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Güldoğan, yangınlara karşı etkin bir mücadele için tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurgulayarak, koordineli çalışmanın önemine dikkat çekti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç başta olmak üzere ilgili kurum temsilcileri katıldı.



