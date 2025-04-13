Salim Güran'ın avukatından duruşma öncesi gündem yaratacak çıkış! Canlı yayında tam saat verip, katil olaran Nevzat'ı işaret etti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi ülke genelinde infiale yol açmıştı. Herkesin yakından takip ettiği davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. 8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATINDAN DURUŞMA ÖNCESİ GÜNDE YARATACAK ÇIKIŞ

Küçük Narin'in öldürülmesine ilişkin davada yarın kritik bir duruşma gerçekleşecek. Dava öncesi müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ Ekol TV canlı yayınında dikkatli açıklamalara yer verdi.

Akdağ, 26 Aralık’ta mahkemeye sundukları savunmada, cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu açıkça belirttiklerini söyledi. Bu iddiayı destekleyen çok sayıda delil sunduklarını ifade eden Akdağ, "Biz yalnızca müvekkilimizin masumiyetini değil, Narin’in gerçek katilini ortaya koymak adına somut kanıtla maddi gerçekler ortaya sunmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"15:13'TE NEVZAT BAHTİYAR TARAFINDAN MÜDAHALEYE UĞRAYARAK ÖLDÜRÜLÜYOR"

Olayın gerçekleştiği ana ilişkin çarpıcı bir zaman aralığı da paylaşan Akdağ, "Saat 15.13’te çocuk patikaya çıkar çıkmaz, patikanın ortasında Nevzat Bahtiyar tarafından müdahaleye uğrayarak öldürülüyor" dedi.

"TEKNİK VERİLERLE TESPİT ETTİK"

Amca Güran'ın olayın gerçekleştiği saatlerde evde olduğunu aktaran Akdağ, "Müvekkilimizin 14.39 ile 15.20 arasında telefonunu USB PD kablolu hızlı şarj ile şarj ettiğini teknik verilerle tespit ettik. Bu bilgi bilirkişi raporuyla da mahkemeye sunulmuştur" şeklinde konuştu.

AVUKAT SALİM GÜRAN'IN MOBİL BANKACILIKTAN FATURA ÖDEDİĞİ SAATİ PAYLAŞTI

Salim Güran’ın 15.28’de mobil bankacılık üzerinden fatura ödediği, bu işlemi telefonundaki yüz tanıma (Face ID) sistemiyle onayladığı da telefon imajlarında tespit edildi. Bu ödemeye dair “faturanız ödenmiştir” mesajı da telefon kayıtlarında mevcut. Bu bilgiye rağmen banka kayıtları mahkemece talep edilmediği aktarıldı.

ADIM SAYAR VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Mahkeme kararının dayandığı baz istasyonu raporlarında, Salim Güran’ın saat 15.18’de Arif’in evi tarafında, 15.20’de ise ahır bölgesinde olduğu iddia edildi. Ancak telefonun şarjdan 15:20:50’de çıkarıldığı, dolayısıyla bu saatlere kadar evde sabit olduğu bilirkişi raporlarıyla netleşti. Adım sayar verilerine göre, Güran 15.34’e kadar hiçbir adım atmamış, 15.34 ile 16.00 arasında ise sadece 45 adım atmıştır. Baz raporundaki iddiaların doğruluğu için 600-700 adım gerektiği ifade edildi.

BAHTİYAR'IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bahtiyar'ın ifadelerinde çelişkiler olduğunu da aktaran Akdağ şu ifadelere yer verdi:

"Önce 'Çocuğu arabadan aldım' dedi. Sonra 'Salim evime getirdi' dedi. En son 'Ben çocuğu evden aldım' dedi. Eğer Salim Güran daha önce tutuklanmamış olsaydı, Nevzat her şeyi itiraf edecekti. Ancak Salim arabasındaki DNA nedeniyle tutuklanınca Nevzat yeni bir kurgu geliştirdi"

AVUKAT VERİNİN YANILTICI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Davada hüküm kurulmasına sebep olan UKB (Ulusal Kriminal Büro) raporunun çocuğun patikaya çıktığına dair “karartı” ifadesine dayandığını belirten Akdağ, bu verinin yanıltıcı olduğunu belirtti. Mayıs ayında tamamlanacak lan kamera görüntüsü iyileştirme çalışmalarının kamuoyuna ve mahkemeye sunulacağını söyledi. Görüntülerde, Narin’in patikaya çıktığı, Nevzat’tan bir miktar uzaklaştığı, sonrasında ise Nevzat’ın çağırması üzerine yeniden birleşerek müdahale olduğu görülüyor. Müdahalenin tam saat 15.13’te gerçekleştiği belirtiliyor.

"TELEFON İMAJLARI HİÇBİR YORUMA AÇIK DEĞİL"

Akdağ, savunmalarının hiçbirinin dedikoduya dayanmadığını, tamamının teknik ve bilimsel verilere dayalı olduğunu belirtti ve "Telefon imajları hiçbir yoruma açık değil. Kim alırsa alsın, Aile Bakanlığı, Diyarbakır Barosu sonuç aynı çıkacak" dedi.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Dava İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Görüntü iyileştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mahkemenin kararını yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Avukat Akdağ, “Artık bu konuda inkar edilemez bir gerçeklik var. O patikayı o saatte tırmanan tek çocuk var o da Narin” dedi.