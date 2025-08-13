HABER

Samanlıkta çıkan yangın, 6 bin balya ve 4 traktörü küle çevirdi

Sivas'ta İnceağaç köyünde samanlıkta çıkan yangın kısa sürede yayılarak 6 bin balya ve 4 traktörü küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçeye bağlı İnceağaç köyünde yaşandı. Akşam saatlerinde H.P.'ye ait samanlıkta bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Samanlıkta ve dışarıda istifli ot balyaları alev topuna döndü. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 6 bin balya ve park halindeki 4 traktör yanarak küle oldu. Öte yandan H.P.'nin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattıkları çalışma sürüyor.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, olay yerine gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

