Samsun 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek. Bu dönemde ortalama gündüz sıcaklığı 19.3°C, gece sıcaklığı ise 15.2°C olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. 2 Haziran Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 3 Haziran Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. 4 Haziran Çarşamba günü parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. 6 Haziran Cuma günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 7 Haziran Cumartesi günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve güneşli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. 1 Haziran'daki yağmurlu hava nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Samsun'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 19.3°C, gece 15.2°C, yağış miktarı ise 64 mm civarındadır. Bu veriler Haziran ayının genellikle ılıman ve yağışlı geçtiğini göstermektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak konforlu bir deneyim için önemlidir.