Samsun 02 Eylül Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

Samsun'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında, gece ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Nem oranı %75 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. 5 Eylül Cuma günü de güneşli hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Samsun'da Eylül ayında ortalama gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarındadır. Nem oranı %75 civarındadır. Rüzgar ortalama 12 km/saat hızla güneybatıdan esecektir.

Hava koşullarına bağlı olarak, 3 Eylül Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemlidir. Bu hava koşullarında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Su birikintilerinden uzak durulmalı ve araç kullanırken hız limiti aşılmamalıdır. Ayrıca, hava koşullarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

hava durumu Samsun
