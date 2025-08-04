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Samsun 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Samsun 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Samsun'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 5 Ağustos Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. 6 Ağustos Çarşamba günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 32°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su içilmeli ve aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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