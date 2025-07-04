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Samsun 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü, hava durumu şiddetli sağanak yağışlarla birlikte 25°C civarında olacak.

Samsun 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü, hava durumu şiddetli sağanak yağışlarla birlikte 25°C civarında olacak. Bu hava koşulları, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye taşımak faydalı olacaktır.

5 Temmuz Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarına yükselecek. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için uygundur. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir.

6 Temmuz Pazar günü de hava güneşli olacak. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için uygundur. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir.

7 Temmuz Pazartesi günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için uygundur. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 25-29°C arasında değişecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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