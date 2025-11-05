HABER

Samsun 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 5 Kasım 2025'te hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık 12°C ile 17°C arasında olacak. 6 Kasım'da hava daha bulutlu, sıcaklıklar ise 12°C ile 19°C arasında değişecek. 7 Kasım'da güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklıklar 13°C ile 20°C seviyesine yükselecek. Rüzgar hızı 11 km/saat tahmin ediliyor. Gün içindeki sıcak hava, sabah ve akşam serinliğine karşı dikkatli olmayı gerektiriyor.

Samsun'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık en düşük 12°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 17°C civarlarında seyredecek. Nem oranı %60 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 11 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:11'dir. Gün batımı ise 17:25'tir.

6 Kasım 2025 Perşembe günü hava daha bulutlu gözüküyor. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında değişecek. 7 Kasım 2025 Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak lazım. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gün içinde güneşli saatlerde dışarı çıkılırken, güneşten korunmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah saatlerinde nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı 11 km/saat olacağından, açık alanlarda rüzgardan korunmak gerekecek.

