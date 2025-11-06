HABER

Samsun 06 Kasım Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 19°C arasında değişecek ve nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar 7.4 km/saat hızla eserken, gün doğumu saati 07:12, gün batımı ise 17:24 olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. İşte detaylar...

Samsun 06 Kasım Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu bir gökyüzü ile başlayacak. Sıcaklık 19°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 19°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:12, gün batımı ise 17:24'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 7 Kasım Cuma günü hava artan bulutlarla 13°C ile 19°C arasında seyredecek. 8 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 12°C ile 19°C arasında olacaktır. 9 Kasım Pazar günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 13°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde ise sıcak tutacak bir giysi bulundurmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmalarını gerektirir. Rüzgar hafif olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır.

Samsun'da bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak hava koşullarının ani değişebileceğini akılda tutmak gerekir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmanız, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından yararlıdır.

