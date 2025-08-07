Samsun 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 33°C'ye kadar yükselebileceği tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23°C civarında kalacaktır.

Cuma günü, 8 Ağustos 2025'te hava durumu değişecektir. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32°C, gece ise 24°C civarında olacak şekilde hafif bir düşüş yaşanacaktır. Cumartesi günü, 9 Ağustos 2025'te hava tekrar güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32°C, gece ise 22°C olarak öngörülmektedir. Pazar günü, 10 Ağustos 2025'te yine güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32°C, gece ise 21°C civarında seyredecektir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecektir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir konudur. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumaya özen gösterilmelidir.

Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağmurluk gibi uygun giysilerle dışarı çıkmak gerekebilir. Samsun'un kıyı kesimlerinde rüzgarın etkili olabileceği unutulmamalıdır. Deniz kenarında vakit geçireceklerin rüzgar durumunu kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Sıcak ve güneşli günlerde sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Yağışlı günlerde su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek, planlarınızı yapabilirsiniz.