Samsun 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Günlük hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31°C, 11 Ağustos Pazartesi günü 31°C, 12 Ağustos Salı günü 31°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 30°C, 14 Ağustos Perşembe günü 29°C ve 15 Ağustos Cuma günü 30°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmanız faydalı. Ayrıca, güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam ve gece saatlerinde hava serinleyebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Samsun'un kıyı kesimlerinde nem oranı yüksek olabilir. Nemden korunmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğundan, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa güneş kremi kullanmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkili olabilir, bu nedenle deniz kenarında dikkatli olmalısınız. Denize girmeden önce hava koşullarını kontrol etmelisiniz. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmakta fayda vardır. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.