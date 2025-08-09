HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak.

Samsun 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Samsun'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Günlük hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31°C, 11 Ağustos Pazartesi günü 31°C, 12 Ağustos Salı günü 31°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 30°C, 14 Ağustos Perşembe günü 29°C ve 15 Ağustos Cuma günü 30°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmanız faydalı. Ayrıca, güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam ve gece saatlerinde hava serinleyebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Samsun'un kıyı kesimlerinde nem oranı yüksek olabilir. Nemden korunmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğundan, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa güneş kremi kullanmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkili olabilir, bu nedenle deniz kenarında dikkatli olmalısınız. Denize girmeden önce hava koşullarını kontrol etmelisiniz. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmakta fayda vardır. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!
Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke ettiBavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı, savunması şoke etti

Trump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecek

Trump-Putin görüşmesi Alaska'da gerçekleşecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.