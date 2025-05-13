Samsun 13 Mayıs Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 17°C'ye kadar yükselecek. Hava koşullarının değişken olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

14 Mayıs Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanaklar görülebilir. 16 Mayıs Cuma günü ise artan bulutlarla birlikte sıcaklık 22°C'ye kadar yükselebilir. Bu durum, hava koşullarının daha ılıman hale geleceğini gösteriyor.

Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir. Bu, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek de vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde deniz kenarında veya açık alanlarda uygun kıyafetler tercih etmek faydalıdır.

Samsun'un Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 15°C ile 18.6°C arasında değişmektedir. Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza destek olur. Rüzgarlı günlerde ise uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir.