Samsun 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve 16°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 17°C ile 28°C arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Samsun'un Mayıs ayındaki hava durumu genellikle 13°C ile 19°C arasında değişen sıcaklıklarla tanınır. Zaman zaman yağmurlu ve bulutlu günler de yaşanır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava tahminlerini dikkate almak önemlidir. Uygun önlemler almak gereklidir.