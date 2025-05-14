HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 14 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Samsun'da hava durumu kısmen güneşli ve 16°C civarında olacak.

Samsun 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve 16°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 17°C ile 28°C arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Samsun'un Mayıs ayındaki hava durumu genellikle 13°C ile 19°C arasında değişen sıcaklıklarla tanınır. Zaman zaman yağmurlu ve bulutlu günler de yaşanır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava tahminlerini dikkate almak önemlidir. Uygun önlemler almak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik teklif komisyondan geçti! Diyanet'e yeni yetkiler geliyor: İnternette erişim kısıtlama, kiralama ve işletme...Kritik teklif komisyondan geçti! Diyanet'e yeni yetkiler geliyor: İnternette erişim kısıtlama, kiralama ve işletme...
İstanbul'da 'nükleer' zirvesi! Avrupa ve İran aynı masaya oturacakİstanbul'da 'nükleer' zirvesi! Avrupa ve İran aynı masaya oturacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.