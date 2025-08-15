HABER

Samsun 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Cansu Akalp

Samsun'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 20°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %73 civarında olacak. Rüzgar, kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerinde yer yer rüzgarın kuvveti 30-50 km/saat olarak tahmin ediliyor.

16 Ağustos Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 30°C civarında seyredecek. 17 Ağustos Pazar günü hava açık olacak. Bu günde sıcaklık 30°C civarında olacak. 18 Ağustos Pazartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 30°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunacaksanız, güneş kremi kullanmalısınız. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmek önemlidir. Nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurarak, bol su içmenizi öneririm. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının. Rüzgar kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerde yer yer rüzgar kuvvetli olabilir.

Kıyı bölgelerinde rüzgarın etkili olabileceğini unutmayın. Deniz kenarında vakit geçirecekseniz, hava koşullarını önceden kontrol edin. Olasi rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Akşam ve gece saatlerinde hava serinleyebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak, keyifli ve güvenli bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
