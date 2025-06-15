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Samsun 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak? 15 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu yerel sağanak yağışlarla etkili olacak.

Samsun 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Samsun'da gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 16°C'ye kadar düşecek. Bu durum, akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 16 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 26°C civarında seyredecek. 17 Haziran Salı günü de benzer hava koşullarının devam etmesine öngörülüyor. 18 Haziran Çarşamba günü ise hava durumu daha parlak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 28°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bu dönemde ani sağanak yağışların ve sıcaklık değişimlerinin etkili olacağını göz önünde bulundurmak önemlidir. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Dışarı çıkarken yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları, ani yağışlardan korunmalarına yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 21°C civarında olacak. Bu da yüzme için uygun bir ortam sunuyor.

Samsun'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle, plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlayacaktır.

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hava durumu Samsun
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