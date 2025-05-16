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Samsun 16 Mayıs Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 16 Mayıs Cuma hava durumu merak edildi. Samsun'da hava durumu artan bulutlarla birlikte 21°C'ye kadar yükselecek.

Samsun 16 Mayıs Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 21°C'ye kadar yükselecek. Bu günde, hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 15°C civarında olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. 17 Mayıs Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31°C'ye kadar çıkacak. 18 Mayıs Pazar günü, zaman zaman yağmur ve çisenti beklenecek. Sıcaklık 17°C civarında olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü, güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. 20 Mayıs Salı günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor ve sıcaklık 21°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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