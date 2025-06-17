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Samsun 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 17 Haziran 2025 salı hava durumu nemli ve açık olacak.

Samsun 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 18°C civarında öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 24°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %82 seviyesinde bekleniyor. Rüzgar hızı 17 km/saat güneybatı yönünden esecek. Gün içindeki su sıcaklığı 21°C olacak.

18 Haziran Çarşamba günü sabah 22°C, gece 19°C tahmin ediliyor. 19 Haziran Perşembe sabah 22°C, gece 19°C, 20 Haziran Cuma sabah 22°C, gece 19°C sıcaklıklar görülecek. Bu günlerde %80-82 nem oranları ve güneybatıdan esen rüzgarlar devam edecek. Gün içindeki su sıcaklıkları 21-22°C arasında olacak.

Bu dönem mevsim normallerinde hava sıcaklıkları seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde yüksek nem, hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir. Dışarı çıkarken hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek, nemin etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır. Gün içinde su tüketimini artırmak, vücudun su dengesini korumak için önemlidir.

Rüzgarın güneybatı yönünden esmesi, deniz kenarındaki aktiviteler için dikkate alınması gereken bir faktördür. Rüzgar hızı 17 km/saat civarında olacak. Denizde rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Bu yüzden, denize girmeyi planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak plan yapmaları faydalı olacaktır.

Su sıcaklıklarının 21-22°C arasında olması, denize girmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Denize girmeden önce suyun temizliğini ve akıntı durumunu kontrol etmek, güvenli bir deneyim için önemlidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve mevsim normallerinde seyredecek. Nem oranının yüksek olması ve rüzgar faktörlerini göz önünde bulundurarak plan yapmak, daha konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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