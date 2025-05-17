Samsun 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 12°C arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5.91 km hızla esecek. Nem oranı ise %65 civarında bekleniyor.

18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu yine hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 11°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3.72 km hızla esecek. Nem oranı %83 civarında öngörülüyor.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 13°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.08 km hızla esecek. Nem oranı %86 civarında bekleniyor.

20 Mayıs 2025 Salı günü de hava durumu orta şiddetli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun, uçabilecek nesnelerden uzak durun. Sıcaklıklar 15°C ile 17°C arasında değiştiği için kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir.