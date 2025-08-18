Samsun 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, sahil bölgelerinde nemin etkisiyle daha yüksek hissedilebilir. İç kesimlerde ise nem oranı daha düşük olacak. Bu durum, sıcaklığın daha kuru hissedilmesine neden olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü, kısmen güneşli bir hava ve 29°C'lik sıcaklık bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 30°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Tarım ve balıkçılıkla uğraşanların da dikkatli olmaları, aşırı sıcakların etkilerini en aza indirmeleri önemlidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak ve bol su tüketmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.