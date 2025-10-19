HABER

Samsun 19 Ekim Pazar hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Ekim 2025 Pazar günü artan bulutlar ve hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 11°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 20 Ekim Pazartesi günü yağmur geçişleri görülecek. 21 Ekim Salı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 22 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 21°C'ye kadar yükselebilir. Hava şartlarına yönelik hazırlıklar kritik öneme sahiptir.

Samsun'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, artan bulutlarla geçecek. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece ise bu sıcaklık 11°C civarında kalacak. Nem oranı %91. Rüzgar hızı ise 2.5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı ise 17:48 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 20 Ekim Pazartesi günü yağmur geçişleri görülecek. Hava sıcaklıkları 14°C ile 10°C arasında değişecek. 21 Ekim Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 17°C ile 11°C arasında seyredecek. 22 Ekim Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 12°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar seçilmelidir. Sürücüler kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalıdır. Hız limitlerine uymak gereklidir. Tarımda çalışanlar su baskınlarına karşı önlem almalıdır. Arazilerinin drenaj sistemlerini kontrol etmelidir. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek faydalıdır.

