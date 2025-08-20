HABER

Samsun 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Ufuk Dağ

Samsun'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C ile 32°C arasında değişecek.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için ciltte olumsuz etkiler oluşabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka ve uygun kıyafetlerle korunmak da faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif yiyecekler tercih etmek, vücudun susuz kalmasını önler.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dinlenmek önemlidir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

