Samsun 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 21°C ile başlayacak. Gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarına düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C civarında kalacak. 24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 28°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak faydalı olur. Şapka ve uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif yiyecekler tercih etmek, vücudu susuz kalmaktan korur. Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı düzenli aralıklarla dinlenmek önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava koşullarına uyum sağlamak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.