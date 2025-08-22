Samsun 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Samsun'un Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında Samsun'da ortalama sıcaklık 22.7°C, en düşük sıcaklık 19°C ve en yüksek sıcaklık 26.1°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde 23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması, 24 Ağustos Pazar günü ise 28°C civarlarında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak 24 Ağustos'ta hava biraz daha bulutlu olabilir. Ağustos ayı boyunca Samsun'da ortalama 9 güneşli saat bulunmaktadır. Bu durum, güneşli günlerin baskın olduğunu gösteriyor.

Samsun'da Ağustos ayı ortalama 43 mm yağışla yılın en kuru dönemlerinden biridir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve plaj ziyaretleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, güneş ışınları daha yoğun olmaktadır. Bu saatlerde dışarıda bulunurken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerektiği unutulmamalıdır.

Samsun'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli olacaktır. Ancak yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.