Samsun 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Ekim 2025 tarihinde hava durumu çok bulutlu geçecek ve sıcaklıklar 15-21°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek fakat nem oranı yüksek olacak. 23 Ekim'de sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarının değişiklik göstermesi muhtemel. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk almanız, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava tahminlerini kontrol etmeyi unutmayın.

Samsun'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif hızda esecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 23 Ekim Perşembe günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 24 Ekim Cuma günü bulutların yerini az güneşli havaya bırakması bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 14°C ile 23°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olması muhtemel. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye alabilirsiniz. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmeniz önemlidir. Bu şekilde vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde kıyı bölgelerine gidecekseniz dikkatli olmalısınız. Dalga ve akıntıların güçlenebileceğini unutmamalısınız.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu sayede olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi en iyi şekilde planlayabilirsiniz.

