Samsun 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında seyredecek. 25 Nisan Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 16°C arasında olacak. 26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı öngörülüyor.

Bu tür hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.