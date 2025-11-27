Samsun 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C civarında, gece en düşük sıcaklık ise 9°C olacak. Nem oranı %56 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 13.8 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:37, gün batımı saati 17:08 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 28 Kasım Cuma günü çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 8°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü bulutlu ve güneşli hava beklentisi var. Bu gün sıcaklıklar 20°C ile 12°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar bu gün 19°C ile 11°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerekiyor. Su birikintilerinden kaçınmak ve gerekli önlemleri almak önerilir. Sıcaklıkların ani değişimleri için kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler tercih etmek olası rahatsızlıkları önleyebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.