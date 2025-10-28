HABER

Samsun 28 Ekim Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Samsun'da değişken hava koşulları gözlemlenecek. Atakum, Ladik ve İlkadım'da hafif yağmur beklenirken, sıcaklıkların 14.6°C ile 20.6°C arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 5.5 km/s ile 20.5 km/s arasında değişeceği tahmin ediliyor. 29 Ekim'de gök gürültülü sağanak yağış, 30 Ekim'de az bulutlu bir hava öngörülüyor. Günlük planlar, bu hava koşullarına göre şekillenecek.

28 Ekim 2025 Salı günü, Samsun'da hava koşulları değişken olacak. Şehrin farklı bölgelerinde farklı hava durumları gözlemlenecek. Örneğin, Atakum'da hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Ladik'te hafif sağanak yağmur oluşacak. İlkadım'da da hafif sağanak yağmur öngörülüyor. Bafra'da ise hafif yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklıklar en düşük 14.6°C ile en yüksek 20.6°C arasında değişecek. Nem oranları %40 ile %85 arasında olacak. Rüzgar hızları 5.5 km/s ile 20.5 km/s arasında değişim gösterecek. Gün doğumu saat 07:02'dir. Gün batımı ise 17:35 olarak hesaplanmıştır.

29 Ekim Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 19°C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu gün 11°C ile 19°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü de az bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor. O gün sıcaklıklar 12°C ile 23°C arasında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü hava yine az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında ölçülecek.

Bu hava koşulları günlük planlarınızı etkileyebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Şemsiyenizi veya yağmurluk ekipmanını yanınıza almayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Hafif eşyaların uçmasını engellemek için önlemler almalısınız. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmekte fayda var. Vücut ısınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir. Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır.

