Samsun 29 Ağustos Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkların 29°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esecek. Nem oranı ise %70 civarında kalacak. Bu durum, havanın daha nemli hissedilmesine yol açabilir. Yağış ihtimali düşük. Ancak öğleden sonra kısa süreli izole gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir.

30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkların 29-30°C, gece ise 19-20°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esmeye devam edecek. Nem oranının %70 civarında kalması tahmin ediliyor. Bu da havanın nemli hissedilmesine neden olabilir. Yağış ihtimali yine düşük. Ancak öğleden sonra kısa süreli izole gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir.

Hava koşullarının sıcak ve nemli olması nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerine kaydırılmalıdır. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle düzenli aralıklarla su içmeye özen gösterilmelidir. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.