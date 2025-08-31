Samsun 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 20°C civarında bekleniyor. 2 Eylül Salı günü sıcaklıkların 28°C olması öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü de sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Bu süre zarfında hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek yararlı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.