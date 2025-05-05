Samsun 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Samsun'da hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C civarında başlayacak. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, özellikle Samsun'un iç ve doğu kesimlerinde daha belirgin hale gelecek. Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerde ise zaman zaman kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız ve rüzgarlı bölgelerde dikkatli olmanız faydalı olacaktır.

6 Mayıs Salı günü hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. Gün boyunca kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 23°C'ye kadar yükselebilir. Bu tarihlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.