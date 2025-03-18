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Samsun'da 10’ar yıl hapis cezasıyla aranıyorlardı... 2 hükümlü yakalandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 17:32
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Samsun'un 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla 10’ar yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

Samsun'da 10’ar yıl hapis cezasıyla aranıyorlardı... 2 hükümlü yakalandı!

19 Mayıs ilçesinde, "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan F.D., 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.D., işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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5 AYRI "HIRSIZLIK" SUÇUNDAN ARANIYORDU

Çarşamba ilçesinde ise hakkında "5 ayrı hırsızlık" suçundan toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.Y., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. F.Y. de işlemlerinin ardından Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Jandarma, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar cezaevi
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