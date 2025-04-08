Samsun'da barajlar doldu

Geçen kış mevsiminde Samsun genelinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kış sonrası başlayan ilkbahar döneminde de sağanak yağışlar devam etti. Yağışlı geçen sezon, doğayı ve su kaynaklarını olumlu etkilerken, barajlar da bu süreçten nasibini aldı. Samsun’un içme suyunun temin edildiği Çakmak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine çıktı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 52,40 seviyesinde olan baraj, bu yıl kış ve bahar yağışları sayesinde tamamen doldu.

Türkiye’nin önemli akarsularından Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin beslediği diğer barajlarda da su seviyelerinde ciddi artış gözlendi. 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla

Samsun’daki barajların aktif doluluk oranları şöyle:

"Hasan Uğurlu Barajı yüzde 65,10, Suat Uğurlu Barajı yüzde 17,40, Derinöz Barajı yüzde 20,30, Altınkaya Barajı yüzde 61,60, Derbent Barajı yüzde 90,50, 19 Mayıs Barajı yüzde 68,30, Vezirköprü Barajı yüzde 42,60, Dereköy Barajı yüzde 66,60, Duruçay Barajı yüzde 85,50, Çakmak Barajı yüzde 100 ve Ladik Gölü yüzde 37,90"

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır