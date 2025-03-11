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Samsun'da bodrum katta vahşet: Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp 4 gün sakladı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 12:35
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Korkunç vahşet Samsun'da yaşandı. 14 suç kaydı bulunan şahıs, maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adamı önce bıçaklayarak öldürdü sonra da 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı. Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamayınca adamın kızı soluğu polis karakolunda aldı. Adamın cansız bedeni bodrum katta bulundu. 23 yaşında olduğu öğrenilen katil zanlısı ise gözaltına alındı.

Samsun'da bodrum katta vahşet: Maaşını çekmeye giden yaşlı adamı öldürüp 4 gün sakladı!

Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki 6 çocuk babası Sebahattin Coşar, 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. 69 yaşındaki talihsiz adamın 23 yaşındaki bir genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

BABASI KAYBOLUNCA POLİSE BAŞVURDU

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Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca babasından haber alamayınca polise, babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu.

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Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki Emin Yarar adlı genç tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

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Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerde ele geçirildi.

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BODRUM KATTA BULUNDU

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Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

KATİL DAHA ÖNCE DE KENDİLERİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

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Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua eden kızı Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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