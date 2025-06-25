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Samsun'da denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu

Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Samsun'da denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu

Çoban Yatağı mesire alanında denize giren Enes Arslan, bir anda gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık hizmetleri ekipleri sevk edildi.

Denizde yapılan arama sonucu bir süre sonra Arslan'a ulaşıldı.

Cankurtaran ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkartılan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslan'ın cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun deniz boğulma
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