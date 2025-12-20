Samsun'da engelli kadının zorluklarla imtihanı

Belediye Evleri Mahallesi'nde ikamet eden Sevim Uzun, küçük yaşta kendisine yapılan yanlış iğne nedeniyle çocuk felci geçirdi ve bir bacağını kaybetti. Yıllarca kullanabildiği tek bacağıyla yaşamını sürdürürken, bu bacağında oluşan menüsküs yırtığı nedeniyle hareket kabiliyetini büyük ölçüde yitirme noktasına geldi.

Ev içinde iki koltuk değneğiyle sınırlı şekilde hareket edebilen Uzun için asıl zorluk evden çıkmakla başlıyor. Komşusu Zöhre Karabaş, "Merdivenlerden inerken iki koltuk değneğini göğsüme tutarak indiriyorum. Çıkarken her iki basamakta bir dinlendiriyorum. İndiğimiz zaman araba gelene kadar bina önünde yarım saat, bir saat oturmak zorunda kalıyor çünkü yürüyemiyor. 6 aydan beri bu dizinden dolayı hiç evden dışarı çıkamadı, sadece hastane için çıkarabildik. Araba olmadan elli adım atıp da gidemiyor" dedi.

Engelli maaşının kirasını karşılamadığını ve bazı vakıf ve kurumlar ile komşularının desteğiyle hayatta kalabildiğini söyleyen Sevim Uzun ise, "Çok mağdur durumdayım. Üç bin lira engelli maaşı alıyorum. Altı bin lira kira veriyorum. Sobalı bir evde yaşıyorum. Ama üç bin lira bana yetmiyor. Hiçbir şekilde kiramı karşılayamıyorum. Bana komşularım sağdan soldan destek veriyorlar. Tek başıma geçinemiyorum. Elektriğimi, suyumu onlarla ödüyorum. Hatta yiyecek bile alamıyorum" diye konuştu.

Sevim Uzun'un hastaneye gitmesi veya imzası gerektiği için fatura yatırmaya gitmesi gerektiğinde, toplu taşımaya binmesi imkansız olduğundan, her gidiş-dönüşte 250-300 lira taksi parası verilmesi gerekiyor. Bu parayı ise yine komşuları aralarında topluyor.

Vakıflardan gelen erzak kolisi ve ayda bir gönderilen temizlik görevlisi dışında kalıcı bir çözümü olmayan Uzun, sadece karnını doyurmak değil, özgürce hareket edebilmek istiyor.

Hayırseverlerden engelli akülü araç talep eden Uzun, "Akülü aracım olsa en azından ihtiyaçlarımı görürdüm. Bana lütfen hayırseverlerden bu yardımı bekliyorum. Hiç kimsem yok, oğlum da akrabalarım da destek olmuyor. Mağdur durumdayım, destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Komşusu Karabaş ise durumu özetleyerek, "En büyük ihtiyacımız akülü araba ve kira desteği. Allah rızası için kimin gücü yetiyorsa bu kızımıza el uzatsın" çağrısında bulundu.