Samsun'da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı... 9 kişi yaralandı

Buğra A. yönetimindeki otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden Ali G. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Arife G. (81), Huriye G. (81), Zeynep Sena G. (14), Büşranur G. (3), Haticenur G. (6), Tuğba G.(36), Fatma G. (45), Ayşe Hümeyra G. (12) ve Elif Hüma G. (8) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Buğra A., Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Buğra A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. (AA)
