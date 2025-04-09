Samsun'da feci kaza! SUV araç ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Hisar Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 55 ALU 842 plakalı SUV tipi araç, 298. Sokak'ta seyir halindeki Kadirhan A.'nın kullandığı 34 RCP 55 plakalı otomobile , çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra SUV tipi araçta bulunan Uğurcan T., Baran T., otomobilde bulunan Emine ve Turhan A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)