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Samsun'da feci kaza! SUV araç ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Samsun'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza! SUV araç ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Hisar Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 55 ALU 842 plakalı SUV tipi araç, 298. Sokak'ta seyir halindeki Kadirhan A.'nın kullandığı 34 RCP 55 plakalı otomobile , çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra SUV tipi araçta bulunan Uğurcan T., Baran T., otomobilde bulunan Emine ve Turhan A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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