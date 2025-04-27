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Samsun'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

Çarşamba ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Şube ekipleri, Çarşamba'da kuyumcuda sahte altın zincir bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin takibi sonucunda şüphelilerden H.Y.K. (49) Terme'deki bir kuyumcuda altın bozdurmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Zanlının üzerinde 95 bin lira ve altın zincir bulundu.

Bu sırada olay yerinde gözcülük yapan ve arkadaşının yakalandığını fark edince araçla kaçmaya çalışan O.K. (49) kısa sürede yakalandı.

Araçta yapılan aramada 230 bin lira, 6 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

Şüphelilerin benzer dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu ve başka kentten Samsun'a geldikleri, Çarşamba'da 2, Terme'de 2 ve İlkadım'da 1 olmak üzere 5 kişinin mağdur olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sahte altın
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