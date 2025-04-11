Samsun’da polis aracına minibüs çarptı: 1’i polis 2 kişi yaralandı

Samsun’da polis aracına minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Baki Esen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya’nın kullandığı minibüs, polis memuru Taner Yıldırım yönetimindeki park halindeki polis otosuna arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Minibüsün çarpması sonucu savrulan polis aracı kaldırım kenarında elektrik direğine çarptı. Kazada, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi polis aracında bulunan polis memuru İhsan Bilgin ile minibüs sürücüsü Ali Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)