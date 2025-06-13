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Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonları! 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonları! 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında A.M.Ç'nin (19) ikametinde yapılan aramada 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen narkotik polisi, E.D'nin (25) ikametinde yaptıkları aramada 550 sentetik ecza hapı buldu.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise F.E.Ç'nin (18) ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheliler A.M.Ç, E.D. ve F.E.Ç. gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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