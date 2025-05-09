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Samsun'da silahlı kavga, 3 kişi yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada, aynı aileden üç kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Samsun'da silahlı kavga, 3 kişi yaralandı

Olay, Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30), motosikletle alacak anlaşmazlığı yaşadıkları Bülent B.’nin (52) evine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferudun S.’nin silahla ateş açtığı öne sürülürken, Bülent B., eşi Saliha B. (59) ve oğulları Ömer Faruk B. (29) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Samsun’daki farklı hastanelere kaldırıldı. Bülent B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından motosikletle kaçtıkları belirtilen şüpheli çiftin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma sürüyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum silah
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