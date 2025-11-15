HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için gözyaşı döktü

Samsun’da 4 katlı binanın giriş katında sobadan kaynaklı çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangından kurtarılan kedisi için ağlayan küçük kız, duygusal anlar oluşturdu.

Samsun’da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için gözyaşı döktü

Yangın, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın aniden parlaması sonucu evde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Samsun’da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için gözyaşı döktü 1

YANGINDAN SON ANDA KURTARILAN KEDİSİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde maddi zarar oluştu. Öte yandan, küçük bir kızın yangından son anda kurtarılan kedisi için gözyaşı dökmesi duygusal anlar oluşturdu.

Samsun’da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için gözyaşı döktü 2

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybettiOtomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti
Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılarYürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar
Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.