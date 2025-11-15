Samsun’da soba parladı: 2 kişi dumandan etkilendi, küçük kız kedisi için gözyaşı döktü

Yangın, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın aniden parlaması sonucu evde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

YANGINDAN SON ANDA KURTARILAN KEDİSİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde maddi zarar oluştu. Öte yandan, küçük bir kızın yangından son anda kurtarılan kedisi için gözyaşı dökmesi duygusal anlar oluşturdu.

(İHA)

