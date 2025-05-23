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Samsun'da Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 15. Anma Yürüyüşü yapıldı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 15. Anma Yürüyüşü düzenlendi.

Samsun'da Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 15. Anma Yürüyüşü yapıldı

Tütün İskelesi'nde düzenlenen yürüyüş programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yürüyüşe katılan dağcılara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Yürüyüşte, Kurtuluş Yolu'nun kullanacağını belirten Dereci, "19 Mayıs'ta TCG Anadolu gemisiyle başlayan bir güzergah var. TCG Anadolu İstanbul'dan başladı. 81 ilden, 81 gencimiz, TCG Anadolu'ya bindiler. Tütün iskelesine kadar geldiler. Buradan bayrağı bize teslim ettiler. Şimdi aynı bayrağı dağcılık kulüpleri böyle etkinlik düzenleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün izlemiş olduğu güzergahı tekrar ilerleyecekler." dedi.

Yürüyüşe katılan sporcular ve vatandaşlar, Türk bayrağını Dereci'den teslim aldı.

Tütün İskelesi'nden başlayan yürüyüş, Havza ilçesinde sona erecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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