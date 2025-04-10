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Samsun'da Ulusal Medikal Kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, 5. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı, Bafra ilçesi Çetinkaya mevkiinde gerçekleştirildi. Eski hastane binası inşaat alanında yapılan tatbikatta, Samsun başta olmak üzere Amasya, Çorum ve Ordu illerinden gelen UMKE ekipleri yer aldı.

Samsun'da Ulusal Medikal Kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Tatbikatta ayrıca İl AFAD, İtfaiye, jandarma, emniyet, Bafra Belediyesi ve Kızılay ekipleri de görev aldı. Toplamda 143 UMKE personeli ve 37 araç ile yürütülen çalışmada, deprem sonrası medikal kurtarma faaliyetleri, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) kurulumu, yaralı ve personel sevki, lojistik destek, Acil Müdahale Ünitesi işletimi, yangın ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) müdahaleleri senaryo gereği uygulandı

Tatbikatın senaryosu ise Ladik merkezli meydana gelen bir depremin ardından Bafra ilçesinde hasar gören hastane binasında yaşanan olaylara dayanacak. Gerçek bir afet durumunu aratmayan canlandırmalarda, ekiplerin müdahale kabiliyeti test edildi.

UMKE personelinin dışında 102 dış kurum personeli ve gönüllünün de katılımıyla toplamda 245 kişi tatbikatta görev aldı. Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar tatbikat ile ilgili şunları söyledi:

“Bölge illerinden gelen farklı kurumların katıldığı çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Artık ülkemizde afet ile hazırlık konusunda konuşmak anlamsız. Biz bir afet ülkesiyiz, buna hazır olmak zorundayız. Burada ki fiili tatbikattan sonra eksiklerimizi daha dikkatli değerlendirebileceğimiz toplantılarımız olacak. Bir sonra ki tatbikatta daha hazır halde bulunacağız dolayısıyla bunlar çok önemli. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu her ne kadar adı tatbikatta olsa bu bir eğitim çalışmasıdır dolayısıyla her eğitimin kalitesi bunu gerçek hayata ne kadar yakın olduğu ile alakalıdır. Gerçeğe yakın ne kadar eğitim yapabilirsek personellerimizde daha kaliteli, daha eğitimli hale gelir.”

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, “UMKE 17 Ağustos 1999 depreminden sonra afetlerdeki sağlık hizmetlerini em iyi şekilde yürütülmesi amacı ile kurulmuş gönüllülük esasına göre kurulan bir kurumdur. Samsun’da 380 UMKE personelimiz var, diğer illerle beraber bu sayı 860 kişiye çıkıyor. Biz her yıl bölge tatbikatı yapıyoruz. Bu yılın tatbikatını ise Samsun’un Bafra ilçesinde yapmaya karar verdik. Deprem sonrası hastane tahliye edilmesi gerekiyor, çeşitli kurum ve kuruluşlarla tatbikat yaptık. Hastanenin tahliyesi sırasında patoloji laboratuvarında kimyasal maddelerin verilmesi sırasında bir yangın ortaya çıkıyor. Paydaş grup bu olayda yangını söndürüyor ve akabinde AFAD tarafından çeşitli ölçümlerin yapılması açısından müdahale ediliyor yangın kontrol altına alındıktan sonra hastanenin tahliyesi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun tatbikat
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