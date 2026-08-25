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Yıllar sonra bir ilk! ABD'den Rusya'ya gizemli uçuş: Ne taşıdığı bilinmiyor

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Recep Demircan

ABD'den Rusya'ya giden bir askeri uçak dikkat çekti. Ne taşıdığı bilinmeyen askeri uçak kısa sürede gündem oldu. Pandemiden bu yana ilk kez bir ABD askeri uçağı Rusya'da gözlemlenmiş oldu.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17, 23 Ağustos'ta Washington, D.C. yakınlarındaki Joint Base Andrews'tan Letonya'nın Riga kentine uçtuktan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Bu durum Mayıs 2020'den bu yana Rusya'da gözlemlenen ilk ABD Hava Kuvvetleri C-17 varışı olarak kaydedildi. O tarihte bir C-17, COVID-19 salgını sırasında vantilatörler teslim etmişti.

Yıllar sonra bir ilk! ABD den Rusya ya gizemli uçuş: Ne taşıdığı bilinmiyor 1

Uçağın Moskova'ya inmesiyle ilgili olarak Savaş Bakanı Pete Hegseth'in yaklaşan bir seyahatiyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Yıllar sonra bir ilk! ABD den Rusya ya gizemli uçuş: Ne taşıdığı bilinmiyor 2

AÇIKLAMA GELMEDİ

ABD ve Rus yetkililer, nadir görülen bu askeri uçuşun amacını açıklamadı.

Yıllar sonra bir ilk! ABD den Rusya ya gizemli uçuş: Ne taşıdığı bilinmiyor 3

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Anahtar Kelimeler:
Rusya abd
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