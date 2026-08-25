Yıllar sonra bir ilk! ABD'den Rusya'ya gizemli uçuş: Ne taşıdığı bilinmiyor

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17, 23 Ağustos'ta Washington, D.C. yakınlarındaki Joint Base Andrews'tan Letonya'nın Riga kentine uçtuktan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Bu durum Mayıs 2020'den bu yana Rusya'da gözlemlenen ilk ABD Hava Kuvvetleri C-17 varışı olarak kaydedildi. O tarihte bir C-17, COVID-19 salgını sırasında vantilatörler teslim etmişti.

Uçağın Moskova'ya inmesiyle ilgili olarak Savaş Bakanı Pete Hegseth'in yaklaşan bir seyahatiyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

AÇIKLAMA GELMEDİ

ABD ve Rus yetkililer, nadir görülen bu askeri uçuşun amacını açıklamadı.