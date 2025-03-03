HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da uzman çavuşu gasp ettiler! Sopa ile saldırdılar…

Samsun’da uzman çavuşu gasp ettiler! Sopa ile saldırdılar…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 13:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Samsun’un Tekkeköy ilçesinde gerçekleşti. İzne çıkan uzman çavuş 3 kişi tarafından darp edildi. Uzman Çavuş Ç.Ç.’ye (33), sopayla saldırıp otomobilini gasp ettiler. Hemen müdahale edilen Ç.Ç’nin başına 20 dikiş atıldığı, kollarında da kırık olduğu söylendi. Detaylar haberimizde…

Samsun’da uzman çavuşu gasp ettiler! Sopa ile saldırdılar…

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ç.Ç., izinliyken geldiği mahallede V.Ş. (22), F.B. (30) ve A.P. (37) tarafından sopa ile dövüldü.

60 BİN LİRASINI GASP ETTİLER

Şüpheliler uzman çavuşun otomobili ile cüzdan, 1 altın künye, 1 telefon ve 60 bin lirasını alıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINA 20 DİKİŞ ATILDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ç.Ç.’nin başına 20 dikiş atıldığı, sağ ve sol kolunda ise kırık olduğu tespit edildi.Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

Ormanlarımız yükselene kadar emek vereceğizOrmanlarımız yükselene kadar emek vereceğiz
Petrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldüPetrol kulesinden kopan parçanın isabet ettiği işçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Samsun gasp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.