Samsun’da yaz spor okullarına 670 öğrenci katıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 14 farklı branşta toplam 670 öğrenci katıldı.

Çocukların yaz tatillerini verimli ve sağlıklı geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen program yoğun ilgi gördü. 6-18 yaş arasındaki öğrenciler futbol, voleybol, basketbol, atlı spor, pickleball, golf, tenis, su kayağı, dragon-bot, halter, halk dansları, tekvando, badminton ve güreş gibi spor dallarında eğitim aldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, gençlerin hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerine katkı sundu.

Öğrenciler yaz boyunca hem eğlendi hem de spor yaparak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandı.