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Samsun’da ‘Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi’ gerçekleştirilecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında imzalanan ‘Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği’ protokolü kapsamında Samsun’da, ‘Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi’ gerçekleştirilecek.

Samsun’da ‘Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi’ gerçekleştirilecek

OMÜ Ziraat Fakültesi Bilişim Merkezi’nde, 5-9 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek eğitimde, ‘Tersine Mühendislik ve Zararlı Yazılım Analizine Giriş’, ‘Temel Statik Analiz’, ‘Network Analizi’, ‘Anti-Analiz Yöntemleri’, ‘Temel Dinamik Analiz’, ‘Saldırı Yöntemleri’, ‘Mobil Uygulama Güvenliği’ gibi konular işlenecek.

Programa, sızma testi ve web güvenliği eğitimleri ile bu eğitimlerin uygulama aşamalarını başarıyla geçen OMÜ öğrencileri katılacak. Yüz yüze eğitimin ardından, aynı eğitimin çevrim içi uygulamaları gerçekleştirilecek.

Siber güvenlik alanında uzman yetiştirilmesini hedefleyen program, yaz aylarında gerçekleşecek olan Bootcamp aktivitesine seçilecek öğrencilerin belirleneceği sınav ile devam edecek.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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