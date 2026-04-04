Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da meydana gelen ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza sebebiyle güzergahta trafik bir süre durdu.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde Samsun Ordu karayolu 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y. idaresindeki 61 TY 788 plakalı minibüs, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 1

SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA

Bu sırada minibüs Samsun'dan Çarşamba yönüne gitmekte olan Turgay Ö. yönetimindeki 52 ABS 004 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüsün çarptığı otomobile de arkadan gelen Mevlüt K. idaresindeki 55 JC 560 plakalı otomobil duramayarak çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Turgay Ö. (39) ile araçta yolcu olarak bulunan Naciye Ö. (44), Tolga Ö. (38), 8 yaşındaki ikiz kardeşler B.Ö. ve Y.A.Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan İsmail K. (23) yaralandı.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 3

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Samsun da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 4

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

