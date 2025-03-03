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  4. Samsun'daki barajları doluluk oranları belli oldu

Samsun'daki barajları doluluk oranları belli oldu

03.03.2025 11:29
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Samsun'daki barajların doluluk oranları belli oldu. Yapılan son ölçümde Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın su seviyesi yüzde 80 olarak ölçüldü.

Samsun'daki barajları doluluk oranları belli oldu

3 Mart 2025 tarihinde Samsun'daki barajlarda DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde; Hasan Uğurlu Barajı yüzde 23,6, Suat Uğurlu Barajı yüzde 41,5, Altınkaya Barajı yüzde 60,2, Derbent Barajı yüzde 62,6, 19 Mayıs Barajı yüzde 83,7, Vezirköprü Barajı yüzde 14,8, Duruçay Barajı yüzde 40,7, Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı yüzde 80, Ladik Gölü yüzde 21,6, Derinöz Barajı da yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. Geçen yazın kuruma noktasına gelen Kavak Güven Göleti de yüzde 51'e çıktı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun baraj
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